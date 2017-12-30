НАБУ задержало бывшего главу Львовского облсовета

По предварительным данным, Орест Фурдычко задержан по подозрению в вымогательстве взятки.

Фото: zaxid.net

Национальное антикоррупционное бюро задержало директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Ореста Фурдычко.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источник в правоохранительных органах. НАБУ пока не комментирует эту информацию.

По предварительным данным, Орест Фурдычко задержан по подозрению в вымогательстве взятки. Его задержали в субботу в его служебном кабинете в Институте агроэкологии и природопользования НААН в Киеве . Вместе с обысками кабинета детективы НАБУ провели обыски и у него дома.

Издание отмечает, что 65-летний Орест Фурдычко с начала 90-х возглавлял лесную отрасль Львовской области и именно с его именем пресса связывала масштабные злоупотребления в этой области. В 1990-1997 гг. Фурдычко депутатом Львовского облсовета, в 1997-1998 гг. - его главой. В 1998-2002 годах был народным депутатом Украины, позже работал на руководящих должностях в Госкомитете лесного хозяйства и в министерстве охраны окружающей среды.