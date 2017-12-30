Розенблат заявил, что не собирался праздновать Новый год в Германии

Нардепа пригласили на экономический форум как соавтора закона о моратории на вывоз леса-кругляк.

Розенблат заявил, что не собирался праздновать Новый год в Германии
Фото: Україна Молода

Народный депутат Украины Борислав Розенблат опроверг информацию о том, что он собирался уезжать на Новый год в Германию. По словам нардепа, он хотел посетить экономический форум, который состоится в начале января, сообщает Житомир.info.

Нардеп рассказал изданию, что обращался в САП с просьбой поехать в Германию на экономический форум, но ему отказали. Вместе с тем Розенблат опроверг ранее распространенную в СМИ информацию о том, что он якобы собирался праздновать там Новый год.

"Я и не собирался ехать праздновать Новый год в Германии. Просто с 9 января в Германии будет большой экономический форум и выставка деревообрабатывающей промышленности, куда меня пригласили в качестве одного из соавторов закона о моратории на вывоз леса-кругляка. Пригласили, чтобы пообщаться о перспективах лесной отрасли в Украине и привлечения инвесторов. Я получил официальное приглашение и подал письмо с просьбой поехать туда", - уточнил Розенблат.

Нардеп также сообщил, что в новогоднюю ночь он будет на Рождественской ярмарке в Житомире.

"Новый год я по традиции буду праздновать в Житомире на площади Королева с жителями житомирянами", - сказал он.

Вместе с тем, нардеп отметил, что считает отказ САП примером двойных стандартов и избирательности со стороны правоохранительных органов.

"Предполагаю, что это также может быть личной местью, ведь я подал иск в суд на Назара Холодницкого о пребывании его сразу на двух должностях", - добавил Розенблат.

Как сообщалось, в декабре суд разрешил Рады Розенблату свободно передвигаться в Украине.

Ранее Розенблата сняли с самолета и не пустили в Германию.

Народный депутат Борислав Розенблат - фигурант так называемого "янтарного дела". В действиях Розенблата следствие усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов


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