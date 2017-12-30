Лукашенко хочет, чтобы в Украине закончилась война и люди "жили по-людски"

Белорусский президент назвал западенцев трудолюбивыми, порядочными людьми, с которыми надо просто уметь разговаривать

Лукашенко хочет, чтобы в Украине закончилась война и люди "жили по-людски"
Фото: NewsBel.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко надеется на скорейшее окончание войны в "братской" Украине, чтобы люди "там зажили по-людски". Об этом он заявил, комментируя перспективы развития внешней политики Беларуси в предстоящем году, сообщает сайт белорусского президента.

"Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема", - подчеркнул он.

Президент отметил, что Украина и ее народ являются родными для Беларуси.

"Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости - мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать", - сказал Александр Лукашенко.

"Мы не просто соседи - мы родные, братья. Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему", - считает Глава государства. Он добавил, что если конфликт будет разрастаться, то это отразится на многих.

Напомним, в ноябре президенты Украины и Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко встречались в Объединенных Арабских Эмиратах. Тогда белорусский лидер заявил об отсутствии проблем относительно политического взаимодействия Украиной и следовании курсу, по которому стороны договорили идти.




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