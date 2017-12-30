В Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на Донбассе

Только в 2015 году стало известно о 150 конкретных лицах, ставших жертвами такого обращения.

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Глава Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко заявил о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на Донбассе. Об этом он рассказал в эфире "Громадського радио".

«Есть разные базы данных, где есть различные количества задокументированных преступлений. Наибольшая база подтверждает 12 тысяч таких случаев. Это и убийства, и пытки, и незаконное лишение свободы. Это, фактически, преступления против физической свободы и неприкосновенности свободы. Мы работали в 2015 году с небольшим количеством случаев, около 150 конкретных лиц, ставших жертвами такого обращения», - рассказал Александр Павличенко.

Напомним, 27 декабря из плена на оккупированных территориях Донбасса были освобождены 73 украинских военных. Некоторые из них удерживались боевиками в течение трех лет.