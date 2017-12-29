Омбудсмен назвала количество роSSийских военных в украинских тюрьмах

Большинство осужденных в Украине россиян не принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Валерия Лутковская Фото: hromadskeradio.org

В Украине на сегодняшний день содержится более десяти кадровых роSSийских военных, которые принимали непосредственное участие в военном конфликте на Донбассе.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила в эфире телеканала NewsOne.

"Их (граждан РоSSийской Федерации, - ред.) до 320 лиц. Они осуждены за разные преступления. Это не только те, которые связаны с конфликтом на Донбассе. Это разные вопросы, которые могут возникать у граждан РоSSийской Федерации на территории Украины. Около 20 лиц - это те люди, которые связаны с конфликтом на Донбассе, или же с событиями в Крыму. Остальные - это лица, которые совершили определенные уголовные преступления на украинской территории", - сказала она.

При этом на уточняющий вопрос, есть ли среди россиян в Украине кадровые роSSийские военные, Лутковская ответила: "Есть, конечно".

"Я приблизительно помню 11-12 фамилий. Где-то так, в среднем. Это я предлагала роSSийскому омбудсмену приехать сюда их посетить, потому что это бы мне дало возможность поехать в РоSSию и проведать украинцев. Посмотреть, в каких условиях содержатся Станислав Клых, Александр Кольченко, узнать, как себя чувствует Олег Сенцов. К сожалению, такой визит пока не состоялся", - рассказала уполномоченный по правам человека.

Лутковская добавила, что в январе планируется обновить меморандум о сотрудничестве с роSSийским омбудсменом. В нем украинская сторона предложит прописать как одну из форм сотрудничества взаимные визиты к гражданам своих стран.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась включать 10 россиян в список на обмен пленными.