Україна має докази й інших страт росіянами військовополонених — омбудсмен

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що розстріл Олександра Мацієвського - не єдиний випадок страти Росією беззбройних військовополонених. На своєму Telegram-каналі він зазначив, що в України є докази про здійснення й інших таких воєнних злочинів.

"Про це стало відомо з наших джерел у силових структурах, а згодом опубліковано в ЗМІ, - зазначає Лубінець. - Росіяни розстрілюють відкрито та цинічно. За згоди командирів і з впевненістю, що уникнуть покарання".

Вбивство військовополонених - порушення Женевської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права, наголошує омбудсмен.

"Про кожен такий злочин інформую міжнародну спільноту, адже притягнення Російської Федерації до відповідальності - не лише мета, а й обов’язок всього цивілізованого світу!" - підсумував Лубінець.