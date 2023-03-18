Україна має докази й інших страт росіянами військовополонених — омбудсмен
Окупанти впевнені, що вдасться уникнути покарання. Ба більше, для здійснення воєнних злочинів у них є згода командирів, інформує
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що розстріл Олександра Мацієвського - не єдиний випадок страти Росією беззбройних військовополонених.
"Про це стало відомо з наших джерел у силових структурах, а згодом опубліковано в ЗМІ, - зазначає Лубінець. - Росіяни розстрілюють відкрито та цинічно. За згоди командирів і з впевненістю, що уникнуть покарання".
Вбивство військовополонених - порушення Женевської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права, наголошує омбудсмен.
"Про кожен такий злочин інформую міжнародну спільноту, адже притягнення Російської Федерації до відповідальності - не лише мета, а й обов’язок всього цивілізованого світу!" - підсумував Лубінець.