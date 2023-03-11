Явка з повинною: російська омбудсменка визнала депортацію до Росії українських дітей до Росії – ISW

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова підтвердила, що російський уряд використовує різні схеми для депортації українських дітей до Росії, при цьому звинувативши Захід у «штучному нагнітанні страху» навколо цієї теми. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW звернули увагу на Telegram-пост Львової-Бєлової, опублікований 10 березня. У ньому російська омбудсменка звинуватила Захід у штучному створенні страху щодо депортації та примусового усиновлення українських дітей і заявила, що діти приїхали на окуповані території України та територію Росії «добровільно» і можуть повернутися до своїх родин.