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2023-03-11
Явка з повинною: російська омбудсменка визнала депортацію до Росії українських дітей до Росії – ISW
І при цьому вона звинуватила Захід у «штучному нагнітанні страху», інформує
© Мінреінтеграції/Telegram
Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова підтвердила, що російський уряд використовує різні схеми для депортації українських дітей до Росії, при цьому звинувативши Захід у «штучному нагнітанні страху» навколо цієї теми. Про це йдеться у
Аналітики ISW звернули увагу на Telegram-пост Львової-Бєлової, опублікований 10 березня. У ньому російська омбудсменка звинуватила Захід у штучному створенні страху щодо депортації та примусового усиновлення українських дітей і заявила, що діти приїхали на окуповані території України та територію Росії «добровільно» і можуть повернутися до своїх родин.
Юлія Лавришин, ZN.ua