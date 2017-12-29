Порошенко назвал главные достижения Украины за 2017 год

Украина завершает 2017 год рядом важных достижений и успехов во внедрении реформ.

Об этом сказал Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщает официальный сайт главы государства.

По словам Порошенко, одним из важнейших является продолжение поддержки Украины Европейским Союзом и странами мира в борьбе за отстаивание независимости, суверенитета и территориальной целостности.

«Европейский Союз продемонстрировал единство с нами и продлил санкции против РоSSийской Федерации, несмотря на то, что для них это непростое решение. Решение солидарности с Украиной, поддержки Украины, поддержки нашей большой 45-миллионной нации для них является приоритетом, потому что справедливость и правда с нами. И агрессор должен заплатить свою цену. И к этому решению присоединились США, Япония, Канада, Австралия и большое количество союзников по всему миру», – подчеркнул Петр Порошенко.

Президент считает главным достижением 2017-го – введение странами ЕС безвизового режима для украинских граждан.

«Безвиз – когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, получивший биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому Союзу. Железный занавес роSSийской империи или СССР разрушен», – сказал он. Не менее значимым является решением о завершении ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Весомо также и продолжение программы децентрализации, по которой бюджеты территориальных общин выросли в семь раз, выросли их полномочия. Люди сами определяют, что делать, а это дает возможность строить и открывать новые школы, сады, больницы. «Сегодняшнее открытие отделения неотложной медицинской помощи – яркий тому пример», – сказал Петр Порошенко.

По его словам, в 2017-м запущена судебная реформа и начал работу новый Верховный Суд, сформированный по беспрецедентно новому, прозрачному принципу.

Кроме того, строятся дороги по всей Украине – более 300 км дорог построено и капитально отремонтировано.

«Уверен в том, что сейчас самые тяжелые испытания уже позади. Правительство должно ускорить темпы экономического роста, и Президент сделает несколько важных инициатив по улучшению инвестиционного климата», – отметил он.

Глава государства напомнил, что Украина поднялась с 153 места в рейтинге Doing Business до 76. «Это самый большой прогресс, который продемонстрировала любая страна в любое время», – констатировал он.

В то же время, Петр Порошенко выразил убеждение, что этого не достаточно и экономика должна подниматься быстро для того, чтобы были возможности для реализации дальнейших реформ.


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