Суд отстранил мэра Скадовска от должности

Он представляет партию "Самопомощь".

Суд отстранил мэра Скадовска от должности
Фото: skadovsk.org

Скадовский районный суд Херсонской области в четверг, 28 декабря, признал виновным мэра Скадовска Александра Яковлева в административном правонарушении, связанном с коррупцией, и отстранил его от должности.

"Сегодня 28 декабря было объявлено постановление суда по административному правонарушению, связанному с коррупцией, которым я признан виновным в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 172-7 КУпАП и наложено взыскание в виде штрафа с лишением права занимать должность Скадовского городского председателя", - написал он в фейсбуке.

Яковлев собирается подавать апелляцию.

Согласно ч. 3 ст. 172-7 Кодекса об административных правонарушениях (КУпАП), принятие решений в условиях реального конфликта интересов лицами, которые в течение года были подвергнуты административному взысканию за такое же нарушение, наказывается штрафом от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6,8-13,6 тыс. гривен) с лишением права занимать определенные должности сроком на один год.

Яковлев - представитель партии "Самопомощь", которая неоднократно заявляла о давлении со стороны власти. Народный депутат Любомир Зубач на недавнем круглом столе в Институте Горшенина привел целый ряд примеров такого давления. В том числе: мусорная блокада города Львова, мэр которого - лидер "Самопомощи"; увольнение мэра Николаева Александра Сенкевича; увольнение секретаря Луцкого городского совета Юлии Вусенко, которая должна была возглавить город после смерти мэра Николая Романюка; увольнение первого заместителя Львовского областного совета Прасковьи Дворянин.

Лидер запорожской "Самопомощи" Владислав Марченко сейчас находится под домашним арестом по обвинению в организации фиктивных тендеров.

Пресс-служба партии заявила, что процесс против мэра Скадовска тоже носит политический окрас.

"Так называемые «коррупционные» договоры о закупках на сумму 740 гривен краски и шурупов, 83 гривны - на штемпельную подушку, 218 гривен - на оснастку для печати и еще 126 гривен - на штемпельную подушку в компании, связанной с женой мэра Скадовска, и стали причиной вручения Александру Яковлеву 4 протоколов об административном правонарушении, связанном с коррупцией. Поэтому состоялся судебный процесс, решением которого стало отстранение мэра. Отметим, мэр Яковлев сам непосредственно не участвует в выборе поставщиков, а только как должностное лицо в пределах своих полномочий визирует счета и подписывает договоры", - заявили в партии.


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