В Мариуполе оккупанты начали сносить дома без разбора завалов, под которыми могут быть погибшие — советник мэра

Тела погибших захватчики вместе с мусором вывозят на полигон, информирует ZN.ua.

В Мариуполе оккупанты начали сносить дома без разбора завалов, под которыми могут быть погибшие — советник мэра
© Алевтина Швецова/Полк "Азов"/MEDIUM

В Мариуполе роSSийские захватчики начали сносить дома без разбора завалов. Они вместе с мусором вывозят тела погибших на полигон. РоSSияне уничтожают доказательства не тратя больше времени на поиск погибших в разбитых домах, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, вчера, 3 июня, после обнародования данных о телах погибших под завалами, оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов.

«Первые дома по пр. Единства 56-60 по усиленной охране с привлечением “государственных волонтеров” снесены. РоSSияне уничтожают доказательства не тратя больше времени на поиск погибших в разбитых домах», - заявил советник мэра.

Андрющенко добавил, что данные о новых телах погибших получить невозможно, поскольку после сноса все вывозится на свалку Левобережного района.

«Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне. Бесчеловечное обращение даже с погибшими набрало неслыханные обороты», - подчеркнул советник мэра города.


Анастасия Гурин, ZN.ua





Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасыШвеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасы
Блок рекламы


Похожие новости
"Будет пауза": роSSийские войска начали выдыхаться, появился прогноз на ближайшие недели"Будет пауза": роSSийские войска начали выдыхаться, появился прогноз на ближайшие недели
Оккупанты ударили по терминалу з зерном в Николаеве: фото масштабного пожараОккупанты ударили по терминалу з зерном в Николаеве: фото масштабного пожара
Церковь охвачена огнем: оккупанты обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата, фотоЦерковь охвачена огнем: оккупанты обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата, фото
Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область, за минувшие сутки ранения получили 9 человекОккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область, за минувшие сутки ранения получили 9 человек
В Херсонской области оккупанты заминировали пляж, три человека подорвались на роSSийской минеВ Херсонской области оккупанты заминировали пляж, три человека подорвались на роSSийской мине
Оккупанты авиацией ударили по Одесской области, известно о пострадавших: Братчук раскрыл деталиОккупанты авиацией ударили по Одесской области, известно о пострадавших: Братчук раскрыл детали
Оккупанты убили четыре человека в Горной громаде, среди погибших ребенок — глава Луганской ОВАОккупанты убили четыре человека в Горной громаде, среди погибших ребенок — глава Луганской ОВА
Оккупанты ранили троих гражданских за сутки в Донецкой областиОккупанты ранили троих гражданских за сутки в Донецкой области
Минобороны Британии сообщило, чего роSSийские оккупанты добились за 100 дней войны в УкраинеМинобороны Британии сообщило, чего роSSийские оккупанты добились за 100 дней войны в Украине
Фукуяма допустил, что Украину могут обвинить в продовольственном кризисеФукуяма допустил, что Украину могут обвинить в продовольственном кризисе
Последние новости
Подгружаем последние новости