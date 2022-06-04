В Мариуполе оккупанты начали сносить дома без разбора завалов, под которыми могут быть погибшие — советник мэра

В Мариуполе роSSийские захватчики начали сносить дома без разбора завалов. Они вместе с мусором вывозят тела погибших на полигон. РоSSияне уничтожают доказательства не тратя больше времени на поиск погибших в разбитых домах, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, вчера, 3 июня, после обнародования данных о телах погибших под завалами, оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов.

«Первые дома по пр. Единства 56-60 по усиленной охране с привлечением “государственных волонтеров” снесены. РоSSияне уничтожают доказательства не тратя больше времени на поиск погибших в разбитых домах», - заявил советник мэра.

Андрющенко добавил, что данные о новых телах погибших получить невозможно, поскольку после сноса все вывозится на свалку Левобережного района.

«Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне. Бесчеловечное обращение даже с погибшими набрало неслыханные обороты», - подчеркнул советник мэра города.