Вблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэра

Вблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму на базе бывшей Волновахской исправительной колонии № 120. Вероятно, именно там удерживаются «неблагонадежные» граждане до вынесения приговора или прохождения фильтрации, а также просто те, кто показался «подозрительным». Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Раньше мы сообщали о первой фильтрационной тюрьме в с. Оленевка на базе бывшей Енакиевской колонии строгого режима №52. Именно здесь удерживаются бывшие правоохранители, проукраинские активисты и журналисты. Теперь стало известно о второй фильтрационной тюрьме на базе бывшей Волновахской исправительной колонии № 120», - говорится в сообщении.

По словам советника мэра города, судя по информации, в тюрьме содержатся «неблагонадежные» граждане до вынесения приговора или прохождения фильтрации, а также те, кто показался «подозрительным» и не относится к вышеназванным категориям.

«Именно здесь удерживаются более 20 волонтеров, которые осуществляли вывоз мариупольцев в период эвакуации», - добавил Андрющенко.

Советник мэра города также подчеркнул, что почти все волонтеры получали удостоверения от Красного Креста Украины.

«Теперь становится понятно, зачем так называемая «ДНР» развернула программу дискредитации Красного креста. Чтобы избежать обвинений в аресте их волонтеров», - отметил Андрющенко.