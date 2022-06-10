Оккупанты вывозят из Мариуполя уцелевший транспорт, детские площадки и медицинскую технику — горрада

Захватчики разворовывают город.

Оккупанты вывозят из Мариуполя уцелевший транспорт, детские площадки и медицинскую технику — горрада
© t.me/polkazov

РоSSийские захватчики вывозят из Мариуполя уцелевший транспорт, детские площадки и медицинскую технику. Между тем, на территории, оккупированной незаконным вооруженным формированием «ДНР» радуются, что теперь могут ездить на троллейбусах европейского образца, вывезенных из города. Об этом сообщила Мариупольская городская рада.

«Мариуполь отдали на хищение! Оккупанты вывозят из города уцелевший транспорт, детские площадки и медицинскую технику. В так называемой «ДНР» радуются, что теперь могут кататься на троллейбусах европейского образца, вывезенных из нашего города», - говорится в сообщении.

В частности, оккупанты крадут из больниц современное оборудование, а из когда-то уютных дворов города забирают детские площадки.

«Настоящее лицо «русского мира» – убийства, разрушения и мародерство», – отметили в горсовете.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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