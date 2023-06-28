Війська РФ в окупованій Новій Збур'ївці на бронетранспортері переїхали жінку

83-річна жінка загинула на місці.

У тимчасово окупованому селі Нова Збур’ївка Голопристанської громади Херсонської області російські військові на бронетранспортері наїхали на 83-річну жінку, яка стояла біля паркану свого будинку. Літня жінка загинула на місці, інформує поліція Херсонської області в Facebook , інформує ZN.ua .

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"У тимчасово окупованому місті Каховка вночі російські військові викрали з дому 39-річного місцевого жителя. Нині його доля невідома", - йдеться в повідомленні.