Організував депортацію українських дітей в РФ: так званому "міністру транспорту" Херсонщини оголосили підозру

Чоловік досі знаходиться на українській землі та є під пильним оком СБУ, інформує ZN.ua.

Організував депортацію українських дітей в РФ: так званому
© СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику так званого «мінтранспорту» окупованої частини Херсонщини, який сприяв примусовій депортації українських дітей до Росії

Підозрюваним є громадянин Росії, який у травні минулого року був відряджений працювати в окупаційній адміністрації на захопленій території Херсонської області. На «посаді» він підлаштовував транспортну систему регіону під забезпечення потреб російських військових на південному фронті.

«Крім цього, він є одним із організаторів депортації українських дітей із окупованої частини Херсонщини до Росії під виглядом поїздок до дитячих таборів», - зазначили в СБУ.

Також під його керівництвом загарбники тонами вивозили морськими суховантажами українське зерно до РФ.

Окупанту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави).

За даними служби безпеки, зараз фігурант перебуває у тимчасово окупованому Скадовську, а співробітники СБУ знають про місця його переміщення та проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.


Ірина Знась, ZN.ua





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