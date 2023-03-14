Організував депортацію українських дітей в РФ: так званому "міністру транспорту" Херсонщини оголосили підозру
Чоловік досі знаходиться на українській землі та є під пильним оком СБУ, інформує
Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику так званого «мінтранспорту» окупованої частини Херсонщини, який сприяв примусовій депортації українських дітей до Росії
Підозрюваним є громадянин Росії, який у травні минулого року був відряджений працювати в окупаційній адміністрації на захопленій території Херсонської області. На «посаді» він підлаштовував транспортну систему регіону під забезпечення потреб російських військових на південному фронті.
«Крім цього, він є одним із організаторів депортації українських дітей із окупованої частини Херсонщини до Росії під виглядом поїздок до дитячих таборів», -
Також під його керівництвом загарбники тонами вивозили морськими суховантажами українське зерно до РФ.
Окупанту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави).
За даними служби безпеки, зараз фігурант перебуває у тимчасово окупованому Скадовську, а співробітники СБУ знають про місця його переміщення та проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.