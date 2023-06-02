Німеччина постачатиме Україні бронетранспортери TPz1 Fuchs — ЗМІ

Велика кількість цих бронемашин знаходиться на зберіганні.

ЗСУ отримають модернізовані колісні бронетранспортери TPz 1 Fuchs із промислових запасів німецького підприємства Rheinmetall. Про це повідомляє мілітарне видання ESUT, інформує ZN.ua.

Німеччина постачатиме Україні бронетранспортери TPz1 Fuchs — ЗМІ
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БТРи будуть модернізовувати в Україні на спільному підприємстві, яке Rheinmetall зараз створює з українським державним концерном "Укроборонпром", а потім поставлятимуть ЗСУ. Запуск роботи компанії запланований на середину липня.

В майбутньому концерн Rheinmetall планує налагодити серійне виробництво бронетранспортерів у рамках стратегічної співпраці. Деталей про розвиток проекту поки досить мало.

Найважливіший елемент оновлення базових БТР Fuchs – покращення його захисту. Технічно бронетранспортери для українських військових повинні досягти або перевершити рівень новітнього варіанту TPz Fuchs 1A8.

На даний момент представлено також ідею створення варіанту колісної бойової машини піхоти. Для цього в кормовій частині машини планують встановити башту від БМП Marder, яка озброєна 20-мм автоматичною гарматою RH 202 та спареним з нею 7,62-мм кулеметом MG3.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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