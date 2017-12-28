Шуфрич-младший приговорен к году условно

Пострадавшему выплатили миллион гривен.

Фото: Сергей Нужненко

Шевченковский районный суд Киева вынес приговор Нестору Шуфричу-младшему, который 26 августа за рулем автомобиля "Бентли" сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе. Сын нардепа получил гол условно.

Об этом в фейсбуке написал Вячеслав Лысенко, адвокат пострадавшего Алексея Мельниченко.

Мельниченко в ДТП получил травмы, которые были классифицированы как тяжкие телесные повреждения. За четыре месяца пострадавший пережил несколько операций, в том числе на головном мозге, прошел реабилитационный курс.

"Между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате которого Алексею выплатили моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона гривен. Так совпало, что именно сегодня Алексей оформил договор покупки дома в Херсоне, откуда родом. Он по специальности - бариста, поэтому впоследствии планирует открыть небольшое кафе. В январе 2018 года Алексею сделают имплантацию титановой пластины в череп и только после восстановления от операции можно будет говорить о возвращении к обычной жизни. Все лечение оплачивает обвиняемый", - написал Лысенко.

Адвокат в суде по решению своего подзащитного высказался за минимальное наказение в пределах санкций ст. 75 УК Украины.

"Вердикт суда: признать Шуфрича виновным в совершении правонарушения, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободить от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год. Условия, облегчающие вину, обвиняемый выполнил. Наказание, которое он получил, в данной ситуации по закону является максимально суровым", - заключил адвокат.

Напомним, что Шуфрич-младший не задерживался, суд избрал для него меру пресечения в виде поручительства со стороны отца.