В Санкт-Петербурге произошел взрыв в супермаркете, есть пострадавшие

Пострадали 10 человек.

Фото: 78.ru

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в супермаркете на площади Калинина.

Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным издания 78.ru, пострадали по меньшей мере 10 человек, они доставлены в больницу. «Фонтанка» пишет о госпитализации троих человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

По данным издания, взрыв произошел в камере хранения магазина.

Правоохранители эвакуировали из магазина 50 человек. На месте происшествия работают кинологи и ОМОН.