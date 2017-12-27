В Санкт-Петербурге произошел взрыв в супермаркете, есть пострадавшие
Пострадали 10 человек.
В Санкт-Петербурге произошел взрыв в супермаркете на площади Калинина.
Об этом сообщает "Фонтанка".
По данным издания 78.ru, пострадали по меньшей мере 10 человек, они доставлены в больницу. «Фонтанка» пишет о госпитализации троих человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.
По данным издания, взрыв произошел в камере хранения магазина.
Правоохранители эвакуировали из магазина 50 человек. На месте происшествия работают кинологи и ОМОН.
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Политика
27.12.2017 15:34