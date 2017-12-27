РоSSия исключила допуск миротоворцев на границу

"Об этом не может быть и речи. РоSSия никогда этого не допустит".

Григорий Карасин Фото: gagauznews.md

РоSSия считает, что возвращение Украиной контроля над границей - это конечный пункт Минских соглашений и что сначала нужно выполнить политические пункты.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью "Коммерсанту".

"Это конечный пункт минских соглашений. А до этого нужно добиться имплементации закона о специальном статусе, закона о выборах, закона об амнистии. Но об этом забыли, об этом вообще никто не говорит. Политическая подгруппа контактной группы в Минске фактически стоит на месте. Ее председатель Пьер Морель — опытнейший дипломат — пытается сдвинуть процесс с места, но не получается", - сказал он.

Карасин повторил позицию президента РФ Владимира Путина, который несколько раз говорил, что возвращение Украине контроля над границей приведет к чисткам на Донбассе.

"Вы послушайте, что говорят украинские политики, от Арсена Авакова до замминистра по делам «временно оккупированных территорий» Георгия Туки. Об этом же говорят депутаты Верховной рады, включая ее спикера Парубия и представителей министерства обороны Украины. Могу вам цитатник прислать… Они относятся к населению Донбасса как к людям второго сорта, которые вообще не заслуживают называться украинцами, сравнивают с тараканами, которых надо травить химикатами. Могу себе представить, что будет, если отрезать жителей Донбасса от границы поддержки, моральной и гуманитарной, которой сейчас является отрезок нашей границы с Луганской и Донецкой областями", - заявил он.

Карасин добавил, что РоSSия видит "искусственные попытки" ввести на Донбасс внешнюю администрацию под видом миротворцев с перекрытием границы между Донбассом и Россией . "Об этом не может быть и речи. РоSSия никогда этого не допустит", - заявил он.

Напомним, что согласно Минским соглашениям восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования с проведением выборов и конституционной реформой.