Кличко допускає "евакуацію частини Києва", якщо дійде до найгіршого зі сценаріїв

Та він вважає, що Путіну все одно не вийде досягти свого, адже українці "стануть тільки злішими, рішучими", інформує ZN.ua.

Кличко допускає
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Мер Києва Віталій Кличко попередив, що столицю чекає найважча зима з часів Другої Світової війни. Тож під час інтерв'ю німецькому Bild він закликав містян готуватися до "найгіршого сценарію" відключення електроенергії під час низьких температур.

Мер також попередив, що якщо все ж дійде до найгіршого, то частину місто дійсно можуть евакуювати, проте місцева влада не хоче цього.

"Путін хоче тероризувати людей, змушуючи їх мерзнути без світла, - зауважив Кличко, пояснивши, що йдеться й про тиск на президента Володимира Зеленського. - Моє враження: люди стануть тільки злішими, рішучими. Ми не помремо і не втечемо, як того хоче Путін".

Після цих слів Кличко закликав Німеччину надати Україні гумдопомогу: генератори, теплий одяг та інші необхідні речі на додаток до озброєнь для оборони.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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