Кличко допускає "евакуацію частини Києва", якщо дійде до найгіршого зі сценаріїв

Мер Києва Віталій Кличко попередив, що столицю чекає найважча зима з часів Другої Світової війни. Тож під час інтерв'ю німецькому Bild він закликав містян готуватися до "найгіршого сценарію" відключення електроенергії під час низьких температур.

Мер також попередив, що якщо все ж дійде до найгіршого, то частину місто дійсно можуть евакуювати, проте місцева влада не хоче цього.

"Путін хоче тероризувати людей, змушуючи їх мерзнути без світла, - зауважив Кличко, пояснивши, що йдеться й про тиск на президента Володимира Зеленського. - Моє враження: люди стануть тільки злішими, рішучими. Ми не помремо і не втечемо, як того хоче Путін".

Після цих слів Кличко закликав Німеччину надати Україні гумдопомогу: генератори, теплий одяг та інші необхідні речі на додаток до озброєнь для оборони.