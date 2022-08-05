У жодному разі не можна допускати війну взимку, - політолог Вадим Карасьов
Український політолог Вадим Карасьов повідомив, коли Збройні сили України зможуть перейти у контрнаступ.
Про це він розповів на своєму каналі
«У жодному разі не можна допускати війну взимку, тому що до цього часу росія може закріпитися у тому ж Херсоні, у тій же частині Запорізької області. Ну і з інших обставин. Взимку вести війну, тим більше вести великий контрнаступ на півдні України буде важко. Та й останнє. Потрібно враховувати, що Херсонська область – це рівнина, це степ. Не сховаєшся ні в міській забудові, ні в лісопосадці, де часто можна перечекати, наприклад, постріл РСЗВ. У степу, якщо буде серйозна перевага росії, яка поки що є авіації, наступ виглядає менш реалістичним», - повідомив політолог.
Вадим Карасьов зазначив, що Україна чекає на більш масштабну допомогу в авіації, щоб перейти в контрнаступ, і українські льотчики готуються. Але поки що таке рішення, за словами політолога, не прийнято.
«У серпні, я думаю, це таки вирішиться. Так можна прогнозувати, якщо все склеїться з військовою допомогою від США, якщо вона якісно зміниться, якщо справді будуть HIMARS, оснащені снарядами дальністю 300 кілометрів, якщо будуть літаки. Тоді наприкінці серпня – на початку вересня можна очікувати не лише локальні, позиційні наступи, а й масштабний наступ на півдні України», - повідомив Вадим Карасьов.