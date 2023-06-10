Російське МЧС не допускає волонтерів в затоплені Олешки

Волонтерам пропонують передавати харчі та речі через посередників.

Співробітники МНС Росії не допускають волонтерів на анексований лівий берег Дніпра в Херсонській області, у тому числі до міста Олешки, де заблокованими лишаються понад 600 людей. Про це повідомляє російське опозиційне видання The Insider із посиланням на волонтерів, інформує ZN.ua.

Російське МЧС не допускає волонтерів в затоплені Олешки

«В'їзд та виїзд людей неможливий, човнярів не пускають на лівий берег Дніпра. Один із волонтерів, який туди дістався, говорить, що це через те, що дуже багато трупів», — розповіла волонтерка.

За словами співрозмовниці видання, в Олешках у центрі міста без їжі та води залишаються не менше 600 людей, які наразі розташовуються в лікарні. Крім того, частина людей знаходяться у школі та будинку культури, однак кількість людей в цих будівлях невідома.

Співрозмовниця стверджує, що представники МНС запропонували волонтерам передати необхідне через посередника з місцевих мешканців, який має паспорт РФ.

Волонтерка Марина, яка дистанційно допомагає евакуювати людей на окупованих територіях, також повідомила «Російській службі BBC», що МНС не пускає волонтерів та гуманітарну допомогу в Олешки.

Напередодні волонтери заявили, що МНС закрило для них доступ до однієї з вулиць в Олешках. Волонтери припускали, що на цій вулиці можуть бути загиблі. Міський голова Олешок Євген Рищук повідомив, що у місті загинули восьмеро людей.

За даними видання «Агентство», кількість отриманих волонтерами заявок на евакуацію із затоплених територій на лівому березі Дніпра перевищила 1900.

Як повідомлялось, російська адміністрація не проводила евакуацію населення, а військові стріляли по людях, які намагались вивезти постраждалих.

Сьогодні на лівому березі Херсонської області в Олешках та Голій Пристані, які дуже серйозно постраждали від підтоплення після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, вода почала іти на спад.

Катастрофа на Каховській ГЕС — не остання техногенна аварія, до якої повинна бути готовою Україна, переконаний Ігор Маскалевич. Чому, читайте в тексті «Каховка — анонсований злочин».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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