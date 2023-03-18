Заклики Китаю до припинення вогню в Україні зміцнять "російське завоювання" – Кірбі

США назвали загрози закликів до припинення вогню.

Заклики Китаю до припинення вогню в Україні зміцнять
© U.S. Secretary of Defense/flickr

Сполучені Штати виступають проти закликів Китаю до припинення вогню в Україні, заявляючи, що це просто зміцнить «російське завоювання» та дозволить Кремлю підготувати новий наступ, заявив у п'ятницю представник Білого дому.

"Ми не підтримуємо заклики до припинення вогню прямо зараз", - заявив журналістам офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі напередодні візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви наступного тижня.

"Ми, звичайно, не підтримуємо заклики до припинення вогню, до якого КНР закликала б на зустрічі в Москві, що було б просто вигідно Росії", - сказав він.

Сполучені Штати стурбовані тим, що пріоритетне припинення вогню послабить тиск на російські сили і дасть Кремлю можливість зміцнити свою владу на окупованих ділянках території.

"Тепер перемир'я - це... фактично ратифікація російського завоювання", - сказав Кірбі, передає AFP.

«Тоді Росія зможе використати припинення вогню лише для подальшого зміцнення своїх позицій в Україні, для відновлення, переоснащення та оновлення своїх сил, щоб вони могли відновити атаки на Україну у будь-який час на свій вибір».

«Ми не вважаємо, що це крок до справедливого та міцного миру».


Оксана Лебедина, ZN.ua





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