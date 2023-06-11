Росія не допускає представників ООН на затоплені окуповані території

ООН не отримала позитивної реакції від посла Росії в ООН щодо доступу на окуповані території.

Росія продовжує відмовляти ООН у доступі на окуповану територію для надання допомоги тим, хто потерпає від повені, повідомив у своєму Twitter постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, інформує ZN.ua.

Росія не допускає представників ООН на затоплені окуповані території
© Центр новостей ООН

За його словами, він разом із колегами у Нью-Йорку закликали Росію надати доступ для представників ООН до окупованих територій, проте наразі заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс говорить, що не отримав позитивної реакції від посла Росії в ООН, з яким він зустрічався.

As of now Russia continues to deny access for UN to occupied territory to help those suffering due to the flooding. I &my colleagues in NYC called on Russia to allow access for UN. Griffiths says no positive reaction from Russia’s UN ambassador he met with https://t.co/LlxOetubVq https://t.co/ZiDxgGsmJV

— Sergiy Kyslytsya ?? (@SergiyKyslytsya) June 10, 2023

Мартін Гріффітс наголошував, що підрив дамби в Каховці є, можливо, найбільш значним інцидентом з пошкодженням цивільної інфраструктури від початку російського вторгнення в Україну. Найгірша ситуація, за словами Гріффітса, в окупованих Росією районах, куди гуманітарні організації досі не можуть отримати доступ.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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