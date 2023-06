Росія не допускає представників ООН на затоплені окуповані території

ООН не отримала позитивної реакції від посла Росії в ООН щодо доступу на окуповані території.

Росія продовжує відмовляти ООН у доступі на окуповану територію для надання допомоги тим, хто потерпає від повені, повідомив у своєму Twitter постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, інформує ZN.ua .

За його словами, він разом із колегами у Нью-Йорку закликали Росію надати доступ для представників ООН до окупованих територій, проте наразі заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс говорить, що не отримав позитивної реакції від посла Росії в ООН , з яким він зустрічався.