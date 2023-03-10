Росіяни обстріляли окуповані Олешки під виглядом ЗСУ – Генштаб

Мета – дискредитувати Сили оборони України.

Російські окупанти вдаються до операцій під чужим прапором, зокрема, вони влаштовують обстріли окупованих населених пунктів під виглядом ЗСУ. Про це йдеться у зведенні Генштабу, інформує ZN.ua.

«Вже вкотре російські загарбники, аби дискредитувати Сили оборони України, чинять злочинні дії на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Цього разу мінометного обстрілу окупантів зазнали жителі міста Олешки», – йдеться у зведенні Генштабу.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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