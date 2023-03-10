Росіяни обстріляли окуповані Олешки під виглядом ЗСУ – Генштаб

Російські окупанти вдаються до операцій під чужим прапором, зокрема, вони влаштовують обстріли окупованих населених пунктів під виглядом ЗСУ. Про це йдеться у зведенні Генштабу, інформує ZN.ua .

«Вже вкотре російські загарбники, аби дискредитувати Сили оборони України, чинять злочинні дії на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Цього разу мінометного обстрілу окупантів зазнали жителі міста Олешки», – йдеться у зведенні Генштабу.