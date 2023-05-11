Російське Міноборони продовжує вербувати в’язнів на фронт – британська розвідка

Воно перейняло цей досвід у Прігожина.

З початку 2023 року Міністерство оборони Росії активізувало схему вербування російських в'язнів для участі у бойових діях в Україні. Цілком ймовірно, що лише у квітні до війська завербували до 10 000 засуджених, заявляють аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує ZN.ua.

Російське Міноборони продовжує вербувати в’язнів на фронт – британська розвідка
© pixabay.com

З літа 2022 року ув'язнені були основним резервом рекрутів для розширених операцій в Україні приватної військової компанії «Вагнер Груп». Однак ПВК, найімовірніше, втратила доступ до російської пенітенціарної системи в лютому 2023 року, після загострення публічної ворожнечі між Міноборони РФ та керівником ПВК Євгєнієм Прігожиним.

«Кампанія Міноборони РФ з вербування ув'язнених є частиною ширших, інтенсивних зусиль російських військових, спрямованих на збільшення своєї чисельності, намагаючись при цьому уникнути запровадження нової обов'язкової мобілізації, яка була б дуже непопулярною серед російського населення», - зазначають аналітики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 May 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/5sj6QS5ckW

??#StandWithUkraine ??pic.twitter.com/xkY3Mg8VTA

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 11, 2023

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Ірина Знась, ZN.ua





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