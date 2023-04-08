Бундесвер збільшує витрати на боротьбу із безпілотниками через російське шпигунство

Останнім часом почастішали випадки появи невідомих дронів над об'єктами Міноборони.

Керівництво Бундесверу має намір збільшити інвестиції у технології боротьби з дронами, пише Tagesspiegel із посиланням на джерела в колах безпеки. Останніми місяцями над німецькими казармами – в тому числі в тих місцях, де солдати Бундесверу тренують українських офіцерів зі зброєю НАТО — фіксують польоти підозрілих безпілотників, інформує ZN.ua.

Бундесвер збільшує витрати на боротьбу із безпілотниками через російське шпигунство
© wikipedia

Джерела стверджують, що достеменно невідомо, чи були це безпілотники російських спецслужб — федеральне міністерство оборони не коментує жодних інцидентів, пов'язаних з безпекою.

Зараз Бундесвер для боротьби з безпілотниками використовує систему радіоглушіння HP-47. За даними «Spiegel», минулого літа вже траплялись підозрілі випадки появи безпілотників, тому Бундесвер почав закуповувати нову зброю для здійснення перешкод. Зараз цей процес посилюється, кажуть джерела, оскільки «глушилок» поки що замало.

Системи перешкод, відомі як «джамери», є мобільними пристроями для переривання радіосигналів безпілотника.

З їх допомогою військовий може націлитись на літаючий об'єкт і вистрілити, але не снарядом, а невидимим шумовим сигналом, що пригнічує канали зв'язку, керування та навігації безпілотника. Після цього дрон можна змусити здійснити посадку, або заблокувати бортову камеру дрона.

«З міркувань військової безпеки точна інформація про кількість і місце їх розташування не надається», — повідомили в територіальному командуванні Бундесверу.

Подібні пристрої також використовуються поліцейськими спецпідрозділами для блокування певних мобільних телефонів на місці події, щоб підозрювані не могли здійснити дзвінок.

За даними «Spiegel», минулого року підозрілі літаки були помічені не лише в місцях дислокації бундесверу Ідар-Оберштайн у Рейнланд-Пфальці та Графенвер у Баварії, де проходили підготовку українців. За словами джерела, у Мюнстері в Нижній Саксонії також стався принаймні один інцидент, який можна класифікувати як «спробу шпигунства». Там навчаються українські військові на танках Marder і Leopard II.

Бундесвер використовує в Німеччині загалом майже 1500 об'єктів: це військові навчальні майданчики, казарми, адміністративні будівлі та районні військові комісії. Відповідно до Правил повітряного руху, дронам заборонено літати над територіями Бундесверу, мінімальна відстань становить 100 метрів.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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