Російське командування робить ставку на ближні рукопашні бої піхоти – британська розвідка

Такі акції погано прикривають вогнем, економлячи боєприпаси, інформує ZN.ua.

Російське командування робить ставку на ближні рукопашні бої піхоти – британська розвідка
© Минобороны РоSSии/t.me

Останні дані із фронту в Україні свідчать про збільшення ближніх боїв. Як вважають аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, ймовірно, це є результатом того, що російське командування продовжує наполягати на наступальних діях за участі, здебільшого, піхоти, з меншою підтримкою артилерійського вогню, оскільки Росії не вистачає боєприпасів.

Так, наприкінці лютого 2023 року російські мобілізовані резервісти розповіли, що отримали наказ штурмувати український бетонний опорний пункт, будучи озброєні лише «вогнепальною зброєю та лопатами».

«Смертоносність стандартної малої піхотної лопати (МПЛ-50) особливо міфологізована в Росії. З тих пір, як вона була розроблена у 1869 році, вона мало змінилася, а її подальше використання як зброї підкреслює жорстокі та низькотехнологічні бойові дії, які стали характерними для більшої частини війни», - зазначають експерти.

Зокрема, один із резервістів розповів, що не був «ні фізично, ні психологічно» готовий до такої акції.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 March 2023

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) March 5, 2023

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Ірина Знась, ZN.ua





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