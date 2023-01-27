У Франції допускають передачу Україні винищувачів, якщо це не призведе до ескалації

На розгляд питання натякнув представник оборони у французькому парламенті, інформує ZN.ua.

У Франції допускають передачу Україні винищувачів, якщо це не призведе до ескалації
Фото ілюстративне
© pap.pl

Французька влада не виключає, що в майбутньому може ухвалити рішення про відправку українським військовим винищувачів, але за умови, що такий крок не призведе до ескалації та підриву національної чи європейської безпеки. Про це заявив глава комітету Національної асамблеї з питань національної оборони та збройних сил Томас Гасіллуд – впливовий депутат і близький соратник президента Франції Еммануеля Макрона, пише The Guardian.

Він також додав, що надання таких засобів має бути корисним для ЗСУ.

"Ми повинні вивчати запити в кожному конкретному випадку та залишати всі двері відкритими. Найближчими тижнями побачимо, що відбуватиметься далі, оскільки все розвивається швидко" – зазначив Гасіллуд.

За його словами, Франція навряд чи передасть нашій державі свої танки Leclerc, оскільки вони "не вписуються" у оголошені раніше поставки подібної бронетехніки від Сполучених Штатів Америки та Німеччини. Водночас, Париж думає про інші засоби.

"Це не найкращі можливості, які ми можемо надати Україні, зокрема тому, що українцям буде дорого і складно мати справу з різними типами танків. Ми думаємо, наприклад, про наземно-повітряні потужності", – сказав представник французької оборони.


Максим Царук, ZN.ua





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