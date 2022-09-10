В Чехії допускають можливість виходу Угорщини з ЄС

Підтримка путінської Росії та постійна критика Євросоюзу посіяли серед країн-партнерів сумніви у доцільності перебування Угорщини у блоці, інформує ZN.ua.

Чеський політик наголосив, що рішення всередині ЄС часто приймаються після довгих дискусій та закулісних суперечок, але за останні півроку Угорщина наблизилась до «прірви», яка, в теорії, може спричинити її вихід із союзу.

«Єдність у ЄС ніколи не була і не буде єдністю одного голосу — це завжди буде єдність багатьох. Єдність багатьох голосів, які ведуть між собою діалог, інколи сперечаються, але зрештою знаходять взаємну згоду з ключових питань. У ЄС переговори часто важкі і їх можуть вести багато країн. Та Угорщина, на мій погляд, пройшла довгий шлях до краю своєрідної прірви і тепер вона має вирішити: відійти від цього краю чи ризикнути й стрибнути, про наслідки чого я спекулювати не хочу», — сказав Бек.

Він також уточнив, що йдеться саме про вихід країни з ЄС. До цього може призвести не лише підтримка Будапештом дружніх відносин з Кремлем, а й постійна критика Євросоюзу з боку угорського уряду в останні роки.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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