Суд оправдал бывшего главного тюремщика Сумской области, обвинявшегося во взяточничестве

Доказательства обвинения не были приняты во внимание.

?Суд оправдал бывшего главного тюремщика Сумской области, обвинявшегося во взяточничестве
Анатолий Носаль
Фото: kvs.gov.ua

Ковпаковский районный суд Сум 11 декабря вынес оправдательный приговор бывшему начальнику областного управления Государственной пенитенциарной службы Анатолию Носалю, который обвинялся в систематическом взяточничестве.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Чиновник обвинялся в 5 эпизодах получения неправомерной выгоды и использовании служебного положения, совмещенном с вымогательством взятки. Суд отказался принять во внимание доказательства стороны обвинения, так решил, что часть из них получена с грубым нарушением норм действующего законодательства, а часть не подтверждает существование обстоятельств, о которых говорится в обвинительном акте.

Напомним, что полковник Носаль был задержан в феврале 2015 года. Задержание проводило спецподразделение СБУ "Альфа", применение которого согласовал прокурор Киевской области.


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