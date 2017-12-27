?Суд оправдал бывшего главного тюремщика Сумской области, обвинявшегося во взяточничестве

Доказательства обвинения не были приняты во внимание.

Анатолий Носаль Фото: kvs.gov.ua

Ковпаковский районный суд Сум 11 декабря вынес оправдательный приговор бывшему начальнику областного управления Государственной пенитенциарной службы Анатолию Носалю, который обвинялся в систематическом взяточничестве.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Чиновник обвинялся в 5 эпизодах получения неправомерной выгоды и использовании служебного положения, совмещенном с вымогательством взятки. Суд отказался принять во внимание доказательства стороны обвинения, так решил, что часть из них получена с грубым нарушением норм действующего законодательства, а часть не подтверждает существование обстоятельств, о которых говорится в обвинительном акте.