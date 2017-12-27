Суд оправдал бывшего главного тюремщика Сумской области, обвинявшегося во взяточничестве
Доказательства обвинения не были приняты во внимание.
Ковпаковский районный суд Сум 11 декабря вынес оправдательный приговор бывшему начальнику областного управления Государственной пенитенциарной службы Анатолию Носалю, который обвинялся в систематическом взяточничестве.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
Чиновник обвинялся в 5 эпизодах получения неправомерной выгоды и использовании служебного положения, совмещенном с вымогательством взятки. Суд отказался принять во внимание доказательства стороны обвинения, так решил, что часть из них получена с грубым нарушением норм действующего законодательства, а часть не подтверждает существование обстоятельств, о которых говорится в обвинительном акте.
Напомним, что полковник Носаль был задержан в феврале 2015 года. Задержание проводило спецподразделение СБУ "Альфа", применение которого согласовал прокурор Киевской области.
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