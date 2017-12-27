Луценко назвал ошибкой публичное сведение счетов с НАБУ

"Даже если кто-то из нас прав, это все равно наносит удар по всей правоохранительной системе".

Луценко назвал ошибкой публичное сведение счетов с НАБУ
Фото: dpchas.com.ua

Руководство Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро после переговоров "совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов".

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко после разговора с главой НАБУ Артемом Сытником, передает ТСН.

"Я не имею права закрывать глаза на то, что НАБУ, как мне кажется, как кажется нашим профессиональным прокурорам, сегодня нарушает ту или иную часть законодательства. Мы встретились с г-ном Сытником буквально на днях. После его возвращения из Соединенных Штатов мы провели обсуждение ситуации, и совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов. Заявления НАБУ о том, что им препятствуют. Другие вещи, в том числе с моей стороны. Действительно не понимают ни украинцы, ни за рубежом", - сказал Луценко.

Он отметил, что "даже если кто-то из нас прав, это все равно наносит удар по всей правоохранительной системе".

"Поэтому я сразу предлагал и сейчас стою на этом – нужно за столом обсуждать проблемы и делать реальные шаги на встречу друг другу. Что я имею в виду? Я, например, за своей подписью направил в парламент изменения в законы, которые, с моей точки зрения, являются неадекватными. Ну, например, набор нелегальных агентов на открытых конкурсах. Ну, всем понятно, что это ненормально. Штирлиц, наверное, с ума сошел бы, если бы ему сказали, что надо пройти открытый конкурс. Но с другой стороны – это закон. Если он неправильный – его меняют. Но не нарушают", - подчеркнул Луценко.

Напомним, после задержания в конце ноября агента НАБУ под прикрытием, которого обвинили в провоцировании взятки, Генпрокуратура выложила видео с персональными данными агентов бюро. В частности, была рассекречена "агент Катерина", усилиями которой был привлечен к ответственности нардеп Борислав Розенблат. В ГПУ заявили о существовании незаконного тайного отдела в бюро и начали допрашивать агентов НАБУ.

После регистрации в Верховной Раде законопроекта, который наделяет депутатов правом уволить директора бюро без аудита НАБУ заявило о реализации плана по уничтожению бюро. Позже проект закона из повестки исчез.


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