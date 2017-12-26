НАКО прекращает сотрудничество с ГК "Укроборонпром": нет реформ

НАКО прекращает сотрудничество с ГК

Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны объявил о расторжении партнерства с ГК "Укроборонпром", поскольку не видит сдвигов в реформировании.

Об этом сообщает сайт НАКО.

Отмечается, что комитет планировал способствовать реформированию концерна, для чего давал стратегические консультации правительству и АП по созданию независимого и эффективного Наблюдательного совета ГК "Укроборонпром".

"Мы надеялись, что сможем помочь снижению высоких коррупционных рисков, существующих в "Укроборонпроме" на сегодняшний день, и обеспечить создание независимого и эффективного Наблюдательного совета, чтобы компания могла делать то, что должна делать: обеспечивать армию необходимым оборудованием и разумно тратить средства налогоплательщиков. К сожалению, мы не видим настоящей политической воли со стороны администрации президента", - сказал сопредседатель НАКО Олег Рыбачук.

Сообщается, что по приглашению "Укроборонпрома" НАКО проводил мониторинг закупки консалтинговых услуг с целью поддержки внедрения управленческой реформы концерна.

"При отсутствии независимого Наблюдательного совета закупки консультационных услуг противоречат требованиям украинского законодательства. Что самое важное, данная закупка не сможет реально обеспечить существенные изменения", - отметили в НАКО.

В комитете подчеркнули, что именно наблюдательные советы обязаны осуществлять стратегическое руководство и мониторинг управленческих процессов, и именно они отвечают за добродетель и качество работы компании.

"Принимая во внимание обвинения, звучащие вокруг связей высшего политического руководства государства с "Укроборонпромом", введение по-настоящему независимого Наблюдательного совета является жизненно необходимым", - заявил сопредседатель НАКО Драго Кос.

Он добавил, что во время войны крупнейший государственный оборонный Концерн должен удовлетворять потребности армии, а не политических лидеров.

"Единственный способ это обеспечить – это создать независимый Наблюдательный совет, пользоваться доверием со стороны украинского общества", - подытожил Кос.

НАКО отметил, что будет сотрудничать с заинтересованными сторонами для разработки конкретных рекомендаций по созданию независимого Наблюдательного совета в 2018 году и предложил государству свою помощь во внедрении этих рекомендаций.

Как сообщалось, НАКО отмечал, что закупки "Укроборонпрома" в основном непрозрачны.

Как известно, 14 апреля на "Украинской правде" было опубликовано журналистское расследование о преступных схемах Государственного концерна "Укроборонпром".

Речь идет о заказе фиктивных работ на миллионные суммы, а также ухода от налогообложения.

Такая ситуация, по мнению автора, сложилась из-за невозможности контроля деятельности предприятий со стороны общества, а также полное сосредоточение контроля над "Укроборонпромом" в руках президента Украины и зависимого от него генерального директора Концерна.




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