Іран накопичив достатньо урану для п’яти ядерних бомб – міноборони Ізраілю

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант зробив заяву під час візиту до Греції

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Іран, зважаючи на відсутність прогесу у переговорах щодо ядерної угоди, вже накопичив достатньо матеріалу для створення п’яти ядерних бомб, передає його слова The Times of Israel, інформує ZN.ua.

«Не помиляйтеся – Іран не задовольниться однією ядерною бомбою. Наразі Іран отримав матеріал, збагачений до 20% і 60% для п’яти ядерних бомб. Іранський прогрес і збагачення до 90% були б серйозною помилкою з боку Ірану і могли б запалити регіон», – заявив Галант міністру оборони Греції Нікосу Панагіотопулосу.

Іран зберігає запаси урану, збагаченого до 20% та 60%, порушуючи угоди 2015 року про обмеження ядерної програми країни. Вважається, що Іран ще не збагатив уран до 90% чистоти, необхідної для ядерної зброї, але може швидко це зробити, повідомляє The Times of Israel.

Ще влітку 2022 року Іран розглядав пропозиції ЄС щодо відновлення ядерної угоди, але вимагав виконання низки своїх вимог у різних сферах, у тому числі гарантій та зняття санкцій.


Стас Константинов, ZN.ua





Интересные новости
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Одеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язківОдеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язків
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
У Польщі створять центр виробництва та обслуговування HIMARSУ Польщі створять центр виробництва та обслуговування HIMARS
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Блок рекламы


Похожие новости
На Херсонщині російські літаки розбомбили церквуНа Херсонщині російські літаки розбомбили церкву
У Міноборони на тлі звернень Прігожина заявили про плани РФ захопити Бахмут до 9 травняУ Міноборони на тлі звернень Прігожина заявили про плани РФ захопити Бахмут до 9 травня
У Міноборони розповіли, скільки жінок наразі служать у ЗСУУ Міноборони розповіли, скільки жінок наразі служать у ЗСУ
Всі мотиви насправді на користь Росії – джерело в міноборони Британії про атаку на КремльВсі мотиви насправді на користь Росії – джерело в міноборони Британії про атаку на Кремль
Двоє підприємців із Дніпра збирались продати в Іран авіадвигуниДвоє підприємців із Дніпра збирались продати в Іран авіадвигуни
В українському Міноборони поставили під сумнів стан російської ядерної зброїВ українському Міноборони поставили під сумнів стан російської ядерної зброї
У Міноборони Естонії спрогнозували, коли може розпочатися контрнаступ ЗСУУ Міноборони Естонії спрогнозували, коли може розпочатися контрнаступ ЗСУ
Американський генерал розкритикував підготовку України та Заходу до війни з росією: "Недостатньо було зроблено за 8 років"Американський генерал розкритикував підготовку України та Заходу до війни з росією: "Недостатньо було зроблено за 8 років"
Бомба, яка впала на Бєлгород і не вибухнула, була на бойовому взводі – росЗМІБомба, яка впала на Бєлгород і не вибухнула, була на бойовому взводі – росЗМІ
У Міноборони Німеччині вважають, що їхні винищувачі – це не те, чого потребує УкраїнаУ Міноборони Німеччині вважають, що їхні винищувачі – це не те, чого потребує Україна
Последние новости
Подгружаем последние новости