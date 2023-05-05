Іран накопичив достатньо урану для п’яти ядерних бомб – міноборони Ізраілю

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант зробив заяву під час візиту до Греції

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Іран, зважаючи на відсутність прогесу у переговорах щодо ядерної угоди, вже накопичив достатньо матеріалу для створення п’яти ядерних бомб, передає його слова The Times of Israel, інформує ZN.ua .

«Не помиляйтеся – Іран не задовольниться однією ядерною бомбою. Наразі Іран отримав матеріал, збагачений до 20% і 60% для п’яти ядерних бомб. Іранський прогрес і збагачення до 90% були б серйозною помилкою з боку Ірану і могли б запалити регіон», – заявив Галант міністру оборони Греції Нікосу Панагіотопулосу.

Іран зберігає запаси урану, збагаченого до 20% та 60%, порушуючи угоди 2015 року про обмеження ядерної програми країни. Вважається, що Іран ще не збагатив уран до 90% чистоти, необхідної для ядерної зброї, але може швидко це зробити, повідомляє The Times of Israel.

Ще влітку 2022 року Іран розглядав пропозиції ЄС щодо відновлення ядерної угоди, але вимагав виконання низки своїх вимог у різних сферах, у тому числі гарантій та зняття санкцій.