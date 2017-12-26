В Украине за 11 месяцев 2017 года совершили более 1,2 тысячи убийств – Князев
В течение 11 месяцев 2017 года в Украине было зарегистрировано 1242 убийства.
Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает
"1242 убийства зарегистрировано за 11 месяцев. И при этом самый высокий удельный вес раскрытых преступлений этой категории - 89%", - сообщил Князев.
По его словам, в 2017 году также было зарегистрировано 2663 разбойных нападений, тогда как в 2016 году таких преступлений зарегистрировали 3 560.
Кроме того, в течение 11 месяцев текущего года было раскрыто 1621 разбойное нападение.
Также глава Нацполиции отметил, что увеличение количества выявленных правонарушений означает не рост преступности, а более эффективную работу правоохранительных органов в направлении противодействия торговле людьми.
Напомним, ранее сообщалось, глава Нацполиции Сергей Князев 26 декабря во время годовой итоговой пресс-конференции анонсировал объединение двух полицейских подразделений в полицию превенции.
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