Порошенко распорядился помочь материально тем, кого освободят из плена

Людям также окажут надлежащую медицинскую помощь.

Порошенко распорядился помочь материально тем, кого освободят из плена
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко поручил правительству предоставить материальную помощь освобожденным в рамках запланированного на 27 декабря обмена пленным и их семьям для облегчения их адаптации.

Об этом он сказал на встрече с родными заложников, находящихся в плену, сообщается на сайте главы государства.

Кроме того, Порошенко дал указание обеспечить тем, кого освободят, соответствующее медицинское обследование и медицинскую помощь.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Служба обеспечит проживание и размещение родных освобожденных украинских заложников на период ожидания их возвращения.

Напомним, накануне стало известно, что обмен заложниками между Украиной и боевиками "Л/ДНР" состоится по формуле "306 на 74" в среду, 27 декабря. Это будет первый обмен более чем за год.


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