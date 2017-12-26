Жителям прифронтового Верхнеторецкого упростили пропускной режим на праздники
Пересечение линии разграничения разрешено лишь пешеходам, автомобили пропускать не будут.
Жителям прифронтового поселка Верхнеторецкое Донецкой области на период новогодних праздников упростили режим пересечения линии разграничения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Фейсбуке.
Необходимость такого решения поясняют необходимостью посещать неподконтрольную территорию, в частности больницу в оккупированной Ясиноватой.
"Этот шаг командованием антитеррористической операции сделан навстречу людям, учитывая их насущные потребности. До недавнего времени населенный пункт находился в "серой зоне". Сейчас поселок полностью контролируется Вооруженными силами Украины", - говорится в сообщении.
Пересечение линии разграничения разрешат временно в пешем порядке, автомобили пропускать не будут. После праздников режим пересечения линии разграничения будет такой, как и ранее - лишь через установленные КПВВ.
Напомним, Верхнеторецкое перешло под контроль ВСУ 30 ноября текущего года, до этого оно находилось в "серой зоне".
Сейчас в Донецкой области действуют КПВВ "Майорск", "Новотроицкое", "Марьинка" и "Гнутово", в Луганской - "Станица Луганская".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
26.12.2017 13:05