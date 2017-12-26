Жителям прифронтового Верхнеторецкого упростили пропускной режим на праздники

Пересечение линии разграничения разрешено лишь пешеходам, автомобили пропускать не будут.

Жителям прифронтового Верхнеторецкого упростили пропускной режим на праздники
Фото: facebook.com/ato.news

Жителям прифронтового поселка Верхнеторецкое Донецкой области на период новогодних праздников упростили режим пересечения линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Фейсбуке.

Необходимость такого решения поясняют необходимостью посещать неподконтрольную территорию, в частности больницу в оккупированной Ясиноватой.

"Этот шаг командованием антитеррористической операции сделан навстречу людям, учитывая их насущные потребности. До недавнего времени населенный пункт находился в "серой зоне". Сейчас поселок полностью контролируется Вооруженными силами Украины", - говорится в сообщении.

Пересечение линии разграничения разрешат временно в пешем порядке, автомобили пропускать не будут. После праздников режим пересечения линии разграничения будет такой, как и ранее - лишь через установленные КПВВ.

Напомним, Верхнеторецкое перешло под контроль ВСУ 30 ноября текущего года, до этого оно находилось в "серой зоне".

Сейчас в Донецкой области действуют КПВВ "Майорск", "Новотроицкое", "Марьинка" и "Гнутово", в Луганской - "Станица Луганская".


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