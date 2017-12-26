Назначен гендиректор Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения
Должность получил Петр Семерей.
Кабинет министров назначил генеральным директором Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Петра Семерея.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина №947 от 20 декабря.
Другая информация в документе не уточняется.
Семерей владеет 40% в уставном капитале ООО "Телесети Украины" , которое занимается строительством телерадиовышек. Эта фирма, в частности, строила вышку на Чонгаре.
КРРТ - государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи. Заказчиками услуг Концерна РРТ являются Национальные теле- и радиокомпании Украины, региональные областные телерадиокомпании, независимые коммерческие телерадиокомпании и предприятия связи.
Напомним, до 21 января 2013 года должность гендиректора КРРТ занимал Вадим Самсоненко. После него более года концерном руководил Константин Захаренко в статусе исполняющего обязанности. В октябре Национальное антикоррупционное бюро сообщило ему о подозрении в растрате около 1 млн грн и служебном подлоге.
С 30 июля 2015 года до 11 октября 2016 года гендиректором Концерна РРТ был Владимир Ищук. Когда он ушел на пенсию, Кабмин назначил врио гендиректора Александра Богданова.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
26.12.2017 08:06