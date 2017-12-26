Назначен гендиректор Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения

Должность получил Петр Семерей.

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Кабинет министров назначил генеральным директором Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Петра Семерея.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №947 от 20 декабря.

Другая информация в документе не уточняется.

Семерей владеет 40% в уставном капитале ООО "Телесети Украины" , которое занимается строительством телерадиовышек. Эта фирма, в частности, строила вышку на Чонгаре.

КРРТ - государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи. Заказчиками услуг Концерна РРТ являются Национальные теле- и радиокомпании Украины, региональные областные телерадиокомпании, независимые коммерческие телерадиокомпании и предприятия связи.

Напомним, до 21 января 2013 года должность гендиректора КРРТ занимал Вадим Самсоненко. После него более года концерном руководил Константин Захаренко в статусе исполняющего обязанности. В октябре Национальное антикоррупционное бюро сообщило ему о подозрении в растрате около 1 млн грн и служебном подлоге.

С 30 июля 2015 года до 11 октября 2016 года гендиректором Концерна РРТ был Владимир Ищук. Когда он ушел на пенсию, Кабмин назначил врио гендиректора Александра Богданова.