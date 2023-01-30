Гендиректор Baykar розповів, що в нього просили $10 мільйонів за підключення до електрики заводу в Україні

Халук Байрактар, каже що йому заявили, що на під'єднання нового заводу знадобиться 2 роки.

Гендиректор Baykar Defence Халук Байрактар розповів, що за отримання дозволу на приєднання майбутнього підприємства з виробництва «Байрактарів» до електричної мережі України у нього просили $10 мільйонів та заявили, що доведеться .

Про це він розповів у інтерв'ю Наталі Мосейчук.

Нагадаємо, брати Сельчук та Халук Байрактари, які погодилися звести в Україні завод з повним виробничим циклом для випуску безпілотних летальних апаратів.

«Нам потрібна електрика на земельній ділянці. Знаєте, скільки коштує приєднатися до мережі? 10 млн доларів. Як вам таке? І вони кажуть, що на під'єднання знадобиться 2 роки. Але вони кажуть, що так все працює. ... Це те, що треба вирішити, швидше, прозоріше та відкритіше. Справа не в корупції, але...», - сказав він.

Водночас, зазначив Байрактар, за отримання дозволу на підключення до енергомережі свого офісу в Туреччині він не заплатив нічого, а за часом це зайняло 1-2 тижні.

Байрактар сказав, що вже повідомив владі України про таку ситуацію.

Завод "Байкар", за словами Халука Байрактара, зобов'язався виділити власні кошти, для будівництва такого підприємства. Наразі робота продовжується.

"Це критично для України. Для майбутнього України», - додав Байрактар.