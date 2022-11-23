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2022-11-23
Гендиректор МАГАТЕ поїхав говорити з росіянами про безпеку на ЗАЕС
Зустріч відбулась сьогодні у Стамбулі.
© Rafael Mariano Grossi / Twitter
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі зустрівся у Стамбулі із російською делегацією для обговорення створення охоронної зони ядерної безпеки на захопленій російськими війська Запорізькій атомній електростанції.
Як
Під час розмови відбулись “консультації щодо операційних аспектів, пов’язаних з безпекою на Запорізькій АЕС в Україні, а також щодо термінового створення охоронної зони ядерної безпеки та безпеки”.
Ірина Знась, ZN.ua