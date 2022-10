Гендиректор МАГАТЕ повертається в Україну

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повертається до Києва для продовження переговорів щодо Запорізької атомної електростанції. Про це він повідомив у своєму мікроболозі в Twitter .

«Як і домовлялись з президентом Зеленським, після зустрічей у Санкт-Петербурзі я повертаюсь до Києва», — написав Гроссі.

За словами керівника Міжнародного агентства з атомної енергії, роботи зі створення охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС тривають.