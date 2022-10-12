Гендиректор МАГАТЕ повертається в Україну

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повертається до Києва для продовження переговорів щодо Запорізької атомної електростанції. Про це він повідомив у своєму мікроболозі в Twitter .

«Як і домовлялись з президентом Зеленським, після зустрічей у Санкт-Петербурзі я повертаюсь до Києва», — написав Гроссі.

За словами керівника Міжнародного агентства з атомної енергії, роботи зі створення охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС тривають.

As agreed with ?? President @ZelenskyyUa , after my meetings in St Petersburg I am coming back to Kyiv. The work on the establishment of a nuclear safety & security protection zone around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant continues. pic.twitter.com/JKuAtN8O7E — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 12, 2022

Два тижні тому Гроссі заявляв, що переговори щодо створення зони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС зрушили з місця.