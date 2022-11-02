Гендиректор "Укренерго": Україні загрожує "зимова гуманітарна криза", енергосистема знаходиться на краю прірви
Керівник енергетичної служби України каже, що "практично усі" неядерні електростанції постраждали від російських атак, інформує
Україні загрожує зимова гуманітарна криза, якщо вона не зможе запобігти колапсу в електропостачанні, викликаному безперервною кампанією російських бомбардувань, заявив керівник національної енергосистеми країни.
Володимир Кудрицький, генеральний директор "Укренерго",
Охарактеризувавши становище як критичне, глава енергетичного відомства сказав, що минулого тижня Україна звернулася до західних країн з проханням надати такі необхідні запасні частини, а також повторив заклик збільшити кількість систем протиракетної оборони для запобігання руйнівним атакам.