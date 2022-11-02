Гендиректор "Укренерго": Україні загрожує "зимова гуманітарна криза", енергосистема знаходиться на краю прірви

Україні загрожує зимова гуманітарна криза, якщо вона не зможе запобігти колапсу в електропостачанні, викликаному безперервною кампанією російських бомбардувань, заявив керівник національної енергосистеми країни.

Володимир Кудрицький, генеральний директор "Укренерго", заявив в інтерв'ю Guardian , що "практично всі" великі неядерні електростанції в країні постраждали, а також понад 30% маршрутних підстанцій мережі.

Охарактеризувавши становище як критичне, глава енергетичного відомства сказав, що минулого тижня Україна звернулася до західних країн з проханням надати такі необхідні запасні частини, а також повторив заклик збільшити кількість систем протиракетної оборони для запобігання руйнівним атакам.