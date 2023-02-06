СБУ повідомили про підозру гендиректора «Російської залізниці», який сприяв повномасштабному вторгненню

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику ВАТ «Російські залізниці», який сприяв повномасштабному вторгненню РФ в Україну, зазначили в СБУ . Згідно з українським Кримінальним кодексом, йому загрожує до 15 років в’язниці.

«Як свідчать матеріали слідства, він організував доставку залізничним транспортом російської бронетехніки та особового складу у напрямку державного кордону України та на тимчасово окуповані території нашої держави», – зазначили в СБУ .

Для цього зловмисник залучив 185 російських компаній. Вони надавали власні вагони, цистерни та платформи для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ. Зараз відповідні компанії перебувають під санкціями, введеними Радою нацбезпеки та оборони України.

Гендиректору російської залізниці оголосили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.