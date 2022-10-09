Російські спецслужби намагалися «поговорити» із гендиректором Baykar Defence – ГУР

Російські спецслужби намагалися влаштували розмову «прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля» зі співзасновником та генеральним директором компанії Baykar Defence Халюком Байрактаром, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Для зв’язку росіяни використовували технологію deepfake, яка базується на штучному інтелекті та дозволяє створити фальшиве відео, де відома людина начебто говорить не властиві їй речі.

«Замість очікуваної розмови з паном Халюком, росіянам «пощастило» поспілкуватися з не менш фейковим «секретарем компанії Baykar». Відтак, і відповідати на питання: «А що ж сталося сьогодні (8 жовтня – ред.) з Кримським мостом?»», - розповідають розвідники.

Українські фахівці відзначають низький рівень підготовки російських оперативників, які кількаразово викрили себе під час розмови. Зокрема, вони не знали правильної вимови сталого виразу «бабине літо», яке називали на російський лад «бабьє лєто».

«Метою цієї акції була спроба дискредитація співробітництва між Україною та Туреччиною. У кінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що їх викрито, і вони будуть притягнуті до відповідальності», - підсумовують розвідники.