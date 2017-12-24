В Новый год россиян будут развлекать "украинские оккупанты"

В РоSSии отреагировали на участие звезд из Украины в «Голубом огоньке», который будут транслировать в новогоднюю ночь на центральном телеканале.

Журналисты пропагандистского издания «Дни.ру» назвали украинских артистов оккупантами. Они утверждают, что «большинство артистов специально приехали из Незалежной на съемки. И это лучшее свидетельство того, что музыка вне политики», пишет styler.rbc.ua

В то же время они отмечают, что в новогоднюю ночь для россиян будут выступать артисты, приемущественно из Украины. Среди них – скандальная Светлана Лобода, которая в этом году получила несколько главных музыкальных премий в РФ . «На «огоньке» Первого канала она будет настоящей королевой. Певица снималась на теплоходе, плывущем по зимней Москве-реке. По сценарию она скрывается на плавсредстве от назойливых папарацци», — утверждает издание.

Также в Новый год россиян будут развлекать Artik & Asti, «Грибы», Alekseev, Ани Лорак. Среди украинок в праздничном эфире также будут Вера Брежнева и Елка.

С особым сарказмом издание пишет о Софии Ротару.

«Она долго отказывалась от выступлений в РоSSии, но открывать рот под фонограмму на съемках новогодних концертов приезжала всегда. Осенью артистка из рук сотрудницы роSSийского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой получила «золотой граммофон» и спела Кремле», — говорят журналисты. «Ходят слухи, что певица ведет переговоры и о полноценных гастролях по РоSSии. Певицу можно понять – пенсии на Украине небольшие, гостиничный бизнес в Крыму особого дохода не приносит. И выступление на новогоднем концерте станет лучшей рекламой ее предстоящим сольникам», — с сарказмом отметили пропагандисты.