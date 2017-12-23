Премьер Испании отказался встречаться с Пучдемоном

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что он готов к переговорам с теми, кому достанутся посты в будущем новом правительстве Каталонии.

Об этом пишет BBC .

Рахой заявил, что готов вести переговоры с любым правительством, которое будет сформировано в Каталонии.

"Я глава правительства Испании . Соответственно, я также глава каталонцев. Я приложу все усилия для того, что продолжить диалог с правительством, которое будет сформировано после этих выборов в Каталонии. Но я надеюсь, как я уже говорил ранее, что они будут вести себя в соответствии с законом. Это стоит помнить", - заявил он.

"Я надеюсь, что будет создано правительство, которое не будет прибегать к односторонним решениям и не будет считать себя выше закона", - сказал премьер-министр Испании .

Заявление Рахоя стало ответом на призыв Карлеса Пучдемона, смещенного Рахоем с поста главы каталонского правительства, к встрече в Брюсселе, где каталонский политик осел после того, как в Испании ему были предъявлены обвинения в мятеже.

Пучдемон высказался за то, чтобы переговоры прошли в Брюсселе или любой другой стране, кроме Испании , "из-за очевидных обстоятельств".

Карлес Пучдемон, со своей стороны, сказал, что был бы готов поехать на переговоры в Мадрид, если получит гарантии, что не будет арестован.

"Это было бы жестом доброй воли со стороны правительства Испании , который продемонстрировал бы, что оно готово встретиться с представителем большинства, требующего независимости", - заметил политик.

В ответ на вопрос, готов ли он быть арестованным в Испании , Пучдемон сказал, что "вопрос состоит в том, готова ли демократическая [страна] уважать решение 2,1 миллиона избирателей".

Как сообщалось, премьер-министр Испании заявил, что надеется на начало нового этапа в отношениях с Каталонией, который будет основан на диалоге, а не конфронтации.

Рахой также сообщил, что проведет переговоры с лидером партии "Граждане", которая набрала больше всего голосов на выборах и имеет 36 мандатов в 135-местном парламенте.

"Граждане" являются сильнейшей из политических партий, поддерживающих единство с Испанией . Традиционно политическая сила, которая набирает наибольшее количество голосов, имеет право сформировать правительство.

Однако партии, которые поддерживают независимость Каталонии, получили большинство в парламенте, поэтому они могут настаивать на том, чтобы именно они формировали правительство.