В Ереване у резиденции премьер-министра Армении начались столкновения протестующих с полицией

Лидер оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что цель акции у правительства донести до Пашиняна требования оппозиции касательно армяно-азербайджанских отношений, информирует ZN.ua.

В Ереване у резиденции премьер-министра Армении начались столкновения протестующих с полицией
© REUTERS/Artem Mikryukov

В Ереване возле комплекса правительственных дач, где проживает премьер-министр Армении Никол Пашинян начались столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Полиция применяет светошумовые гранаты, сообщает Интерфакс.

Ранее сегодня оппозиционное шествие во главе с вице-спикером парламента Армении Ишханом Сагателяном направилось от здания правительства к резиденции Пашиняна, чтобы встретиться с ним и передать требования оппозиции.

Сагателян сообщил собравшимся, что некоторые оппозиционные депутаты все еще находятся в парламенте для участия в созванном оппозицией внеочередном заседании по армяно-азербайджанским и армяно-турецким отношениям. "Если так, то ждите, мы вновь идем в парламент", - заявил Сагателян.

Он потребовал от полиции открыть путь в парламент, который находится неподалеку от комплекса правительственных дач. После этого между демонстрантами и полицией начались столкновения. Полиция применяет спецсредства, светошумовые гранаты, задерживает демонстрантов.

Ранее в пятницу правящая фракция парламента Армении "Гражданский договор" провалила созванное оппозицией внеочередное заседание законодательного органа для принятия заявления по армяно-азербайджанским и армяно-турецким отношениям.

Параллельно на площади Франции в центре Еревана оппозиция проводила митинг своих сторонников. Сагателян выразил недоумение поведением правящей фракции, назвав их поведение "бегством от реальности". Позднее оппозиционные демонстранты окружили полицейских, взявших в кольцо здание правительства.


Антон Герасименко, ZN.ua





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