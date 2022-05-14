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2022-05-14
Оккупанты продолжают атаки на линиях столкновения в Херсонской и Николаевской областях
Украинские защитники держат оборону и предотвращают продвижение войск РФ, информирует
© Сергей Нужненко / Радио Свобода
Украинские военные в пятницу, 13 мая, ликвидировали около 65 роSSийских оккупантов и уничтожили несколько единиц вражеской техники на южном направлении, информирует Оперативное командование "Юг" в
Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, бронированная и автомобильная техника врагов.
Оккупанты продолжают атаки на линиях столкновения в Херсонской и Николаевской областях, однако украинские защитники держат оборону.
Войска РФ и дальше обстреливают Николаев и окрестности из систем залпового огня.
В Одесской области военные ужесточили контроль возле границы с Молдовой.
Анна Конюченко, ZN.ua