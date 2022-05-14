Оккупанты продолжают атаки на линиях столкновения в Херсонской и Николаевской областях

Украинские защитники держат оборону и предотвращают продвижение войск РФ, информирует ZN.ua.

Оккупанты продолжают атаки на линиях столкновения в Херсонской и Николаевской областях
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Украинские военные в пятницу, 13 мая, ликвидировали около 65 роSSийских оккупантов и уничтожили несколько единиц вражеской техники на южном направлении, информирует Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, бронированная и автомобильная техника врагов.

Оккупанты продолжают атаки на линиях столкновения в Херсонской и Николаевской областях, однако украинские защитники держат оборону.

Войска РФ и дальше обстреливают Николаев и окрестности из систем залпового огня.

В Одесской области военные ужесточили контроль возле границы с Молдовой.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты попали в промышленное предприятие в СлавянскеОккупанты попали в промышленное предприятие в Славянске
Оккупанты обстреляли пограничную деревню на ЧерниговщинеОккупанты обстреляли пограничную деревню на Черниговщине
Оккупанты обстреляли границу Сумской области неуправляемыми авиационными ракетамиОккупанты обстреляли границу Сумской области неуправляемыми авиационными ракетами
Оккупанты полностью оставляют позиции вокруг Харькова — ISWОккупанты полностью оставляют позиции вокруг Харькова — ISW
Оккупанты 30 раз в сутки обстреляли Луганскую область, разрушены еще более 50 домов – ГайдайОккупанты 30 раз в сутки обстреляли Луганскую область, разрушены еще более 50 домов – Гайдай
Оккупанты пытаются усилить позиции на острове Змеином — ГУРОккупанты пытаются усилить позиции на острове Змеином — ГУР
Оккупанты не оставляют попыток наступления на Востоке, сохраняется угроза ударов с территории Беларуси, – ГенштабОккупанты не оставляют попыток наступления на Востоке, сохраняется угроза ударов с территории Беларуси, – Генштаб
Оккупанты перебросили на Змеиный ракетные комплексы "Тор-М2" и "Панцирь", - разведкаОккупанты перебросили на Змеиный ракетные комплексы "Тор-М2" и "Панцирь", - разведка
Зеленский не исключает атаки на Украину из ПриднестровьяЗеленский не исключает атаки на Украину из Приднестровья
РоSSийские оккупанты воруют в Украине зерно, масло и овощиРоSSийские оккупанты воруют в Украине зерно, масло и овощи
Последние новости
Подгружаем последние новости