Украинские военные в пятницу, 13 мая, ликвидировали около 65 роSSийских оккупантов и уничтожили несколько единиц вражеской техники на южном направлении, информирует Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, бронированная и автомобильная техника врагов.

Оккупанты продолжают атаки на линиях столкновения в Херсонской и Николаевской областях, однако украинские защитники держат оборону.

Войска РФ и дальше обстреливают Николаев и окрестности из систем залпового огня.

В Одесской области военные ужесточили контроль возле границы с Молдовой.