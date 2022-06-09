Лаврову устроили "теплую" встречу в Ереване: фото и видео

Вскоре после срыва визита министра иностранных дел РоSSии Сергея Лаврова в Сербию, с ним произошла еще одна неприятность. До столицы Армении глава МИД РФ добраться смог, но прием местных жителей оказался слишком "теплым", даже "горячим", информирует Апостроф .

Соответствующие фото и видео появились в соцсетях.

Визит начался с сообщения о заложенной в ереванском международном аэропорту Звартноц бомбе, которую искали саперы, пожарные и кинологи с собаками, но ничего не нашли.

На улицы Еревана вышли протестующие с антивоенными лозунгами и флагами Украины. В знак солидарности они скандировали любимую речевку украинских болельщиков "Путин - х**ло!" Также в толпе были замечены изображения Путина и Лаврова с нелицеприятными определениями.

Осторожно! На кадрах присутствует ненормативная лексика!