Канада поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО — премьер-министр

Канада поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По его словам, парламент единогласно поддержал предоставление Швеции и Финляндии членства в Альянсе.

«Канада поддерживает заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Члены Палаты общин единогласно проголосовали за их присоединение к Альянсу», - говорится в сообщении Трюдо.