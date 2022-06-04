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2022-06-04
Канада поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО — премьер-министр
Члены Палаты общин Канады проголосовали за присоединение стран к Альянсу, информирует
© Twitter/Justin Trudeau
Канада поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом в
По его словам, парламент единогласно поддержал предоставление Швеции и Финляндии членства в Альянсе.
«Канада поддерживает заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Члены Палаты общин единогласно проголосовали за их присоединение к Альянсу», - говорится в сообщении Трюдо.
Анастасия Гурин, ZN.ua