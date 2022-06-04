Канада поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО — премьер-министр

Члены Палаты общин Канады проголосовали за присоединение стран к Альянсу, информирует ZN.ua.

Канада поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО — премьер-министр
© Twitter/Justin Trudeau

Канада поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По его словам, парламент единогласно поддержал предоставление Швеции и Финляндии членства в Альянсе.

«Канада поддерживает заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Члены Палаты общин единогласно проголосовали за их присоединение к Альянсу», - говорится в сообщении Трюдо.


Анастасия Гурин, ZN.ua





Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасыШвеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасы
Блок рекламы


Похожие новости
Сенаторы просят Минфин США усилить санкции в отношении 6000 пособников путинского режимаСенаторы просят Минфин США усилить санкции в отношении 6000 пособников путинского режима
Канада готовит новые санкционные ограничения в отношении РоSSии – глава МИДКанада готовит новые санкционные ограничения в отношении РоSSии – глава МИД
В Ереване у резиденции премьер-министра Армении начались столкновения протестующих с полициейВ Ереване у резиденции премьер-министра Армении начались столкновения протестующих с полицией
Если русские применят ядерное оружие в Украине, то НАТО вступает в войну, - Карина ОрловаЕсли русские применят ядерное оружие в Украине, то НАТО вступает в войну, - Карина Орлова
У Тарзана сдали нервы, муж Королевой в истерике пригрозил НАТО: "Русский мир был, есть и будет, мрази!"У Тарзана сдали нервы, муж Королевой в истерике пригрозил НАТО: "Русский мир был, есть и будет, мрази!"
В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы, которая поддержала вторжение РоSSии в УкраинуВ Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы, которая поддержала вторжение РоSSии в Украину
В новой Стратегической концепции НАТО будет вписана главная угроза — РоSSияВ новой Стратегической концепции НАТО будет вписана главная угроза — РоSSия
В НАТО не верят в месть РоSSии за поставки Украине РСЗО HIMARSВ НАТО не верят в месть РоSSии за поставки Украине РСЗО HIMARS
Канада планирует декриминализировать МДМА, кокаин, метамфетамин и опиоидыКанада планирует декриминализировать МДМА, кокаин, метамфетамин и опиоиды
Лидеры ЕС спорили, стоит ли звонить Путину — премьер-министр ЭстонииЛидеры ЕС спорили, стоит ли звонить Путину — премьер-министр Эстонии
Последние новости
Подгружаем последние новости