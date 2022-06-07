Я счастлив, что Джонсон остался премьер-министром — Зеленский

Я счастлив, что Джонсон остался премьер-министром — Зеленский
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что радуется тому, что Борис Джонсон получил квотум доверия и остался во главе британского правительства, хотя не знает подробностей ситуации.

«Да, я счастлив, что Джонсон остался премьер-министром, я считаю, что он реальный друг Украины, я считаю его нашим союзником. Я считаю Британию нашим великим союзником. Я не могу комментировать их внутреннюю политическую ситуацию, я не знаю деталей и да простит меня господин Джонсон, потому что он, наверное, знает больше деталей о нас, чем я об их», - сказал Зеленский в интервью Financial Times.

Он добавил, что Борис Джонсон откровенно нас поддерживает, чем заслужил благосклонность украинцев.

«Борис конкретный лидер, поддерживающий Украину. Я не знаю от кого это зависело, но я очень рад, что мы не потеряли такого союзника», - сказал Зеленский.


Ирина Знась, ZN.ua





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